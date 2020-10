Argentinië wint ook nipt van Bolivia, Uruguay hard onderuit in Ecuador

WK-kwalificatieArgentinië heeft in de ijle lucht van het hooggelegen La Paz gewonnen van Bolivia. De WK-kwalificatiewedstrijd eindigde in 1-2. Ajacied Nicolás Tagliafico speelde bij de bezoekers de gehele wedstrijd.

Voor de thuisploeg, gewend aan het voetballen op een hoogte van 3600 meter, opende Marcelo Moreno in de 24ste minuut de score. Op slag van rust maakte Lautaro Martínez gelijk. Na de pauze hielden beide ploegen elkaar lange tijd in evenwicht. Joaquin Correa hielp Argentinië in de 79ste minuut aan de winst.

Argentinië begon de WK-kwalificatiestrijd met een benauwde thuiszege afgelopen donderdag tegen Ecuador (1-0). Lionel Messi benutte in dat duel een strafschop. De aanvoerder van Argentinië kwam tegen Bolivia niet tot scoren, maar stapte niettemin als winnaar van het veld.

De top vier van de Zuid-Amerikaanse poule, die uit tien landen bestaat, plaatst zich voor het WK in Qatar. Het land dat als vijfde eindigt, speelt een intercontinentale play-off.

Uruguay onderuit in Quito, Brazilië wint in Lima

Uruguay ging afgelopen nacht hard onderuit in de WK-kwalificatie. In hoofdstad Quito kwam Ecuador kwam met liefst 4-0 voor, waarna Luis Suárez de pijn nog enigszins verzachtte met twee rake strafschoppen in de slotfase: 4-2. De 33-jarige spits van Atlético Madrid is topscorer aller tijden van Uruguay met 62 goals in 115 interlands. Moises Caicedo, Michael Estrada (twee keer) en Gonzalo Plata maakten de goals voor Ecuador tussen minuut 15 en 75.

Brazilië won in het Estadio Nacional in Lima met 2-4 van Peru. Neymar scoorde drie keer, waarvan twee vanaf elf meter. Richarlison, die ook goed op dreef is bij zijn club Everton, maakte de andere goal namens de Seleção van bondscoach Tite. André Carrillo (1-0) en oud-Feyenoorder Renato Tapia (2-1), nu spelend in Spanje voor Celta de Vigo, hadden Peru nog wel twee keer op voorsprong gezet. In de slotfase kwam Peru nog met negen man te staan na directe rode kaarten voor Carlos Caceda en Carlos Zambrano.

Paraguay won met 0-1 in Venezuela door een goal van Gastón Giménez. Chili en Uruguay speelden in Santiago met 2-2 gelijk. Na de vroege openingstreffer van Jefferson Lerma namens Colombia scoorden sterspelers Arturo Vidal (penalty) en Alexis Sánchez voor Chile, dat daarmee leek te gaan winnen. In de 91ste minuut maakte good old Radamel Falcao echter nog de 2-2 namens Colombia.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.