Argentijnse wereldkampioen Geronimo Rulli (30) wordt de nieuwe eerste doelman van Ajax

Geen lange winterstop, maar zaalvoet­bal in de regio: 'Toernooien als deze zijn de krenten in de pap'

Het mag dan winterstop zijn, maar de echte voetballiefhebbers zitten niet stil. De noppen zijn voor even ingeruild voor rubberen zolen, de kousen zijn wat verder afgezakt, maar het fanatisme is nog altijd even groot. Het is een week lang zaalvoetbalspektakel in Wouw nu de Rullens Futsal Cup na twee jaar afwezigheid is teruggekeerd.

5 januari