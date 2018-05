Argentijnse voetbalbond de mist in met tips om Russische vrouwen te versieren

,,Veel mannen willen alleen maar met die prachtige Russische vrouwen naar bed. Misschien willen zij dat ook wel, maar er zijn ook vrouwen die zich uniek en interessant willen voelen", luidt een van de tips in de gids, die deze week ook werd uitgedeeld aan Argentijnse coaches en voetballers. Het leidde meteen tot een storm van kritiek op sociale media.



De Argentijnse voetballiefhebbers wordt er onder andere op gewezen dat Russische vrouwen weinig op hebben met stinkende, ongezonde en slecht geklede mannen. Ook saaie, egoïstische en negatieve mannen hoeven het niet te proberen. Wat wel in de smaak valt is originaliteit, initiatief nemen, eerlijkheid en complimentjes.



De Argentijnse journalist Nacho Catullo beschrijft op Twitter hoe hij en zijn collega's de gids overhandigd kregen op een cursus over de Russische taal en cultuur. Zijn foto's van de pagina's over het versieren van Russische vrouwen gingen meteen viraal, en nog voor het einde van de cursusdag grepen bondsofficials in. Alle aanwezigen werd verzocht de gidsen weer in te leveren en kregen die zonder het omstreden hoofdstuk terug.



De opschudding komt Argentinië slecht uit. Enkele maanden geleden vond er in het land nog het grootste protest tegen seksisme en geweld tegen vrouwen plaats in de geschiedenis van Latijns-Amerika.