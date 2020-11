Argentijnse media: huiszoeking bij aangeklaagde lijfarts Maradona

Van Anrooij breekt arm bij zware crash in Tabor: ‘Nog nooit zo'n wond gezien’

14:13 Voor Shirin van Anrooij was zondag de wereldbekerwedstrijd in Tabor al snel voorbij. Na amper honderd meter was de veldrijdster betrokken bij een grote valpartij. Met een gebroken arm en een open wond, zo meldde ploegleider Sven Nys, werd ze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.