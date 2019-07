Argentijnen jennen aartsrivaal voor Superclásico

Copa AméricaKomende nacht (2.30 uur) spelen Brazilië en Argentinië in Belo Horizonte de eerste halve finale van het toernooi om de Copa América. De Superclásico noemen ze in Zuid-Amerika de belangrijkste landenwedstrijd van het continent, en misschien wel van de wereld.

Door Joost de Jong



Eigenlijk kunnen alleen Argentijnse voetbalfans zo’n ludiek, jennerig geuzenliedje maken over een WK dat ze niet eens wonnen. Net als vijf jaar geleden tijdens het WK in Brazilië, galmt het tijdens deze Copa América al twee weken lang door de straten en stadions van de speelsteden die Argentinië en zijn tienduizenden meegereisde fans aandoen: ‘Brazilië, zeg me hoe het voelt, om je papa in huis te hebben’, luiden de eerste regels.

Volledig scherm Fans van Argentinië zingen: ‘Brazilië, zeg me hoe het voelt, om je papa in huis te hebben.’ © AP Het lied bezingt de Superclásico op het WK van 1990 in Italië. In de finale verloren de Argentijnen van West-Duitsland, maar onderweg werd wel aartsrivaal Brazilië uitgeschakeld. Die wedstrijd is omgeven met prachtige anekdotes, zoals die van de bidon die de Braziliaanse verdediger Branco door de Argentijnen werd aangereikt. Branco voelde zich na het nemen van een paar slokken direct slap en vermoeid. De Argentijnse verzorgers zouden er een slaapmiddel ingedaan hebben. Diego Maradona, de grote ster uit de ploeg van 1990, heeft later wel eens gezegd dat er ‘gewijd’ water in de drinkbus zat.

Al zingend wordt de nederlaag in Turijn de Brazilianen ook in het inmiddels met Argentijnse fans volgestroomde Belo Horizonte lekker ingewreven. Hoe ze gedold werden door Maradona en Caniggia de trekker overhaalde. ‘Jullie huilen er nog steeds om!’, zegt het lied, voor de grote uitsmijter waar elke Braziliaan van gruwelt: ‘Maradona is groter dan Pelé!’

Kras op Messi's erelijst

Volledig scherm Lionel Messi en zijn teamgenoten balen na de nederlaag tegen Colombia. © AP Ook de grote Argentijnse ster van nu, Lionel Messi, wordt aangehaald: ‘Hij zal de beker voor ons winnen.’ Maar de drie verloren finales om de Copa América (2007, 2015, 2016) en de verloren WK-finale (2014) met La Albiceleste, ze zijn een schrijnende kras op de diamanten erelijst van ’s wereld beste voetballer van de laatste twintig jaar.



Om de derde Copa América-finale op rij te behalen, moeten Messi en consorten voor het eerst in de historie Brazilië verslaan in het Mineirão van Belo Horizonte (4 nederlagen, 1 gelijkspel). Favoriet zijn ze niet. De Argentijnse ploeg wisselde de laatste jaren vaak van trainer en spelers en speelt al veertig achtereenvolgende wedstrijden in een andere opstelling. Vooral verdedigend mist het huidige Argentinië kwaliteit en ervaring en lijken er kansen voor de Braziliaanse flankdribbelaars Everton en Gabriel Jesus.



,,Maar we worden elke wedstrijd beter’’, zegt de Argentijnse interim-coach Lionel Scaloni, die als jeugdinternational ooit met een goal medeverantwoordelijk was voor de uitschakeling van Brazilië op het jeugd-WK van 1997 in Maleisië. Er zit iets in. Na twee 2-0 zeges op Qatar en Venezuela staat de ploeg er beter voor dan na het eerste, vrij kansloos verloren duel met Colombia (2-0).

Volledig scherm Lionel Messi in het duel met Venezuela. © BSR Agency En Messi maakt elke ploeg gevaarlijk. Hoewel de aanvoerder zelf zegt ‘nog niet te spelen zoals ik had gehoopt’, heerst in het Braziliaanse kamp vooral angst voor hem. ,,Hij is de allerbeste speler die ik ooit heb gezien’’, aldus verdediger Thiago Silva. ,,Ik heb alles van hem bestudeerd, maar dan nog doet hij altijd iets verrassends.’’



In de kwartfinale tegen Venezuela viel dat nogal tegen. Sterker, het dappere Vinotinto domineerde een flink deel van de tweede helft en ging pas knock-out na een fout van doelman Fariñez.