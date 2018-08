Arena is van Jol, tot parkeerdek aan toe

Door Daniël Dwarswaard



Het dak van de Arena is dicht. Het uitzinnige gejuich van de 50.000 Ajax-supporters galmt daardoor extra luid over het beton. Trainer Martin Jol pakt vijf minuten na het eindsignaal in een staat van euforie de microfoon om de fans te bedanken. Een paar minuten later klinkt vlak buiten het stadion onophoudelijk gezang. Supporters bouwen ook buiten het stadion hun feest. Spelers juichen vanaf het parkeerdek rond de Arena met hen mee. Jol glimt en laat zich toejuichen.



De voormalige trainer van Ajax kan het zich perfect herinneren. ,,Na afloop kwam teammanager David Endt de kleedkamer binnen. Hij zei: 'Jongens, er staan allemaal supporters buiten'. Of we even mee wilden komen. Stonden daar duizenden fans op dat parkeerdek ons toe te juichen. Ja, dat was leuk, heel leuk.'



Eindelijk, eindelijk mag Ajax na het eerdere 1-1 gelijkspel in Kiev en de 2-1 zege op die memorabele 25 augustus 2010 weer eens de Champions League in. Jol zegt nu: ,,Vergis je niet. Dat was de gouden pot, hè. Ajax had zich via deze weg al heel wat jaartjes niet gekwalificeerd. Maar de voorbereiding was natuurlijk dramatisch. Met het WK in Zuid-Afrika net achter de rug. Oranje had nota bene de finale gespeeld. De een had zijn tanden verloren (Demy de Zeeuw, red.), de ander was nog met vakantie. Maar toen ze terugkwamen stelde ik ze gewoon op, ook Suárez. Hij maakte twee goals tegen PAOK Saloniki, uit en thuis.''