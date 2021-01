Arefyev houdt Nederlanders van zich af op ‘levensgevaarlijke’ 500 meter

Na afloop vertelde N’tab aan de NOS dat hij de 500 meter vandaag als ‘levensgevaarlijk’ had ervaren. Tussen de 500 meter bij de vrouwen en die van de mannen was namelijk niet gedweild. ,,Dan ga je op safe schaatsen en dan kom je tot een tijd die helemaal niet veel zegt. Wij riskeren ons leven door met 60 kilometer per uur door de bochten te vliegen, maar het was zeker geen toeval dat er vandaag zoveel valpartijen waren. Tussen de races voor vrouwen en mannen had er zeker gedweild moeten worden. We zullen moeten kijken naar snel ijs, dat ook veilig is en daar hoort dan dweilen tussen de wedstrijden door zeker bij", aldus de sprinter die wel tevreden was met zijn klasseringen, maar het naar eigen zeggen jammer vond dat hij niet voluit kon gaan door de omstandigheden. Arefyev nam het risico wel en kwam tot een persoonlijk record van 34,45. ,,Ik wist dat hij hard kan schaatsen, maar niet dat hij zó hard kan.”