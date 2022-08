Arantxa Rus wint op Gran Canaria 29ste ITF-toernooi uit haar carrière, Nick Kyrgios wint in Washington

Rus won in 2021 ook al het toernooi in San Bartolomé op het Spaanse eiland en heeft haar titel dus met succes verdedigd. Richting de finale stond ze dit jaar alleen in de achtste finale tegen de Amerikaanse Maria Mateas een set af, maar in de eindstrijd moest Rus aan de bak.

De Nederlandse kende in de eerste set (6-3) weinig problemen met de 19-jarige Koedermetova, die haar eerste servicegame van de wedstrijd direct inleverde. In set 2 tapte de Russische met succes uit een ander vaatje, waardoor er op Gran Canaria een beslissende derde set aan te pas moest komen. Daarin kwam Rus al snel met 3-0 aan de leiding, waarna ze de voorsprong niet meer uit handen gaf: 6-1.

Voor Rus is het de tweede titel van het jaar op het ITF-circuit. In mei ging ze er op het Italiaanse eiland Sardinië met de eindwinst vandoor. 2019 was verreweg het meest succesvolle jaar voor Rus. Daarin veroverde ze maar liefst tien ITF-titels.

Samsonova en Kyrgios winnen in Washington

Het WTA-toernooi van Washington is gewonnen door de Russische tennisster Ljoedmila Samsonova. De mondiale nummer 60 was in de eindstrijd de Estse Kaia Kanepi, die 23 plekken hoger staat, met 4-6, 6-3, 6-3 de baas.

In de kwartfinales had de ongeplaatste Samsonova al de als tweede geplaatste Britse Emma Raducanu verslagen. De Amerikaanse Jessica Pegula was als eerste geplaatst in haar eigen hoofdstad, maar zij verloor al vroegtijdig. Voor de 23-jarige Samsonova is het de tweede titel uit haar loopbaan. Vorig jaar schreef ze het grastoernooi van Berlijn op haar naam.

Bij de mannen won Nick Kyrgios het toernooi in Washington. De Australiër was in de finale met 6-4, 6-3 te sterk voor de Japanner Yoshihito Nishioka. Het was voor Kyrgios (27) zijn zevende titel in zijn loopbaan en zijn eerste sinds hij in 2019 ook al de sterkste was in Washington. Samen met Jack Sock speelt hij ook nog de finale in het dubbelspel in Washington.

