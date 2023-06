Arantxa Rus wint in Spanje tweede titel van 2023

Arantxa Rus heeft het WTA-toernooi in La Bisbal d’Empordà op haar naam geschreven. De 32-jarige tennisster was in twee sets te sterk voor de Hongaarse Panna Udvardy, de nummer 97 van de wereld: 7-6 (2) 6-3.

Door het bereiken van de finale op het Spaanse graveltoernooi had de beste tennisster van Nederland, die op Roland Garros in de eerste ronde werd uitgeschakeld, zich al verzekerd van een terugkeer in de mondiale top 100.

Op het relatief kleine toernooi (WTA 125) in Catalonië was Rus als zevende geplaatst. Onderweg naar de finale stond ze twee keer een set af, maar in de finale had ze slechts twee sets nodig om zich te ontdoen van haar Hongaarse opponente. Rus won met ruime cijfers de tiebreak van de eerste set en wist Udvardy in de daaropvolgende set drie keer te breken.

Voor Rus is het de tweede toernooizege in 2023. Ze was eerder in maart de beste op het ITF-toernooi in Anapoima in Colombia.

