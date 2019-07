Arantxa Rus snel klaar in Boekarest

Groene veelvraat Sagan ligt in Frankrijk op koers voor meer records

12:30 In de Tour reed al niemand langer in de groene trui dan Peter Sagan, maar na maar liefst 113 koersdagen als leider van het puntenklassement is hij ook de renners die het vaakst het geel (Eddy Merckx) en de bollentrui (Richard Virenque) droegen voorbij. Een nieuw record gloort.