Arantxa Rus schrijft toernooi van Valencia op haar naam

zaterdag 4b+4c MOC’17 schiet uit de startblok­ken, Ubbink helpt Alliance met fraaie mijlpaal aan zege

25 september MOC’17 is in de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal voortvarend gestart door DVO’60 met 8-0 te verslaan. Even verderop eindigde de Bergse derby tussen Dosko en FC Bergen in 2-1. Maikel Ubbink schoot met zijn 100ste doelpunt Alliance naar winst.