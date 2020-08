Arantxa Rus pakt dubbeltitel in Palermo

Roglic na show Jum­bo-Vis­ma: ‘Verrast hoe sterk we nu al zijn’

19:56 Primoz Roglic is blij verrast dat de vorm bij het wielerteam van Jumbo-Visma er zo snel na de hervatting van het seizoen alweer is. De Sloveen maakte dit weekeinde indruk in de Tour de l’Ain. Roglic eindigde vrijdag in de openingsetappe als tweede, gevolgd door etappezeges op zaterdag en zondag.