Arantxa Rus opent Australian Open op Court 10

Rus, in 2008 winnares van het jeugdtoernooi in Melbourne, komt in actie na de mannenpartij tussen de Egyptische qualifier Mohamed Safwat en de Fransman Grégoire Barrère. Die starten om 11.00 uur in Australië (01.00 uur komende nacht in Nederland).



De twee andere Nederlanders in het hoofdtoernooi beginnen dinsdag. Tallon Griekspoor, die zich door drie kwalificatierondes sloeg, treft de als 29ste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz. Kiki Bertens, als negende geplaatst en de nummer 10 van de wereld, neemt het op tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu, de nummer 105 van de wereld.