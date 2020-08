Arantxa Rus kansloos tegen Donna Vekic bij hervatting seizoen

Het was de tweede ontmoeting tussen Rus en Vekic, de nummers 70 en 24 van de wereld. In 2016 won Vekic in Sharm El Sheikh in Egypte in de kwartfinales van een ITF-toernooi.



Vekic neemt het in Palermo in de tweede ronde op tegen de Sloveense Polona Hercog of de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto.



In het kwalificatietoernooi werden in het weekeinde Indy de Vroome en Bibiane Schoofs al uitgeschakeld.