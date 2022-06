Arantxa Rus kansloos onderuit tegen Amerikaanse qualifier: ‘Op gras is het heel ander tennis’

De 28-jarige Harrison maakte het na een uur en 18 minuten af met een ace, waarna ze vol ongeloof de overwinning vierde. Rus verliet baan 16 direct gefrustreerd. De Nederlandse maakte vooral in de eerste set een onwennige indruk. Ze had moeite met het afwisselende spel van de Amerikaanse, die veelvuldig het net opzocht en Rus ontregelde met sliceballen.

,,Gras is niet mijn favoriete ondergrond en haar spel is wel geschikt voor gras. Ze speelt dubbelhandig en gebruikt veel slice, wat ideaal is voor gras. Ze was voor mij geen bekende speelster, omdat we niet dezelfde toernooien spelen. Door veel video’s te kijken wist ik wel wat ik kon verwachten”, zei Rus, die niet veel waarde hechtte aan de lage klassering van haar opponente.