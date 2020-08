Arantxa Rus in actie op openingsdag US Open

Daarvoor staan op baan 12 drie partijen bij de mannen en één bij de vrouwen op het schema. De 29-jarige Rus is de nummer 72 van de wereld. Met de 20-jarige Li treft ze de mondiale nummer 133. Kiki Bertens, die op de wereldranglijst de zevende plek inneemt, slaat het Amerikaanse grandslamtoernooi net als heel wat andere toptennissers over.



Karolina Pliskova opent het programma in het Arthur Ashe-stadion. De Tsjechische nummer 3 van de wereld is als eerste geplaatst omdat Ashleigh Barty en Simona Halep niet meedoen. Pliskova neemt het in het hoofdstadion op tegen Anhelina Kalinina uit Oekraïne. In de avond komen Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, en Naomi Osaka in actie in het Arthur Ashe-stadion.