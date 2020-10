Antwerp wint stadsderby en pakt koppositie in België

Vuelta Wellens verslaat piepjonge Arensman in heuvelrit

24 oktober Tim Wellens heeft de vijfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De 29-jarige Belg van Lotto Soudal versloeg medevluchters Guillaume Martin en Thymen Arensman in de lastige slotkilometer. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) bleef in het bezit van de rode leiderstrui.