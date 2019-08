‘Antwerp is een echte vechtmachine’

Toen Arne Slot in de voorbereiding zijn spelers bij elkaar had en de vraag stelde wat er dit jaar beter moet dan vorig seizoen, luidde de conclusie: meer punten pakken in uitwedstrijden. ,,We kunnen nu mooi oefenen”, zegt de trainer van AZ met een kwinkslag.

Door Leon ten Voorde

Vanavond in de play-offs van de Europa League speelt AZ een thuiswedstrijd tegen FC Antwerp op 197.2 kilometer afstand van huis. De supporter die zich aan de snelheid houdt en de juiste weg neemt, is vanuit Alkmaar in twee uur en achttien minuten in De Grolsch Veste in Enschede.

De thuishaven van FC Twente werd gistermiddag in een no-time een AZ-jasje aangemeten. Het is dat het standbeeld van Blaise N’Kufo niet kan praten, anders had hij vast even gevraagd waarom er allemaal AZ-ballonnen naast hem hangen. Zelfs de spandoeken van alle 28 supportersclubs van de Tukkers zijn weggehaald. Het doet allemaal gekunsteld aan, maar Slot probeert er maar het beste van te maken.

,,Twee maanden gelezen was dit voor mij nog wel een thuiswedstrijd geweest, want toen woonde ik nog in Zwolle. Inmiddels ben ik verhuisd. Maar voor mijn familie is dit wel mooi, want ik denk dat er vanavond meer familieleden in het stadion zitten dan normaal gesproken in Alkmaar.’’

De oefenmeester hoefde in elk geval niet om kaarten te bedelen, want AZ bracht tot dusverre 3700 tickets aan de man. En dat terwijl het onderkomen van FC Twente plaats biedt aan 30.000 toeschouwers. Op last van de burgemeester van Enschede zijn fans van Antwerp niet welkom in stad en stadion.

,,We kunnen daar alles van vinden, maar ik ben vooral blij dat we hier in dit geweldige stadion terechtkunnen. En het veld is fantastisch’’, aldus Slot. Het saillante detail doet zich voor dat niet alleen AZ, maar ook Antwerp niet in het eigen stadion terecht kan, omdat de UEFA de Bosuil niet veilig genoeg vindt. ,,We spelen twee keer op verplaatsing, zoals de Belgen dat zeggen’’, aldus Slot, die volgende week naar Brussel reist, een stad op ongeveer 250 kilometer van Alkmaar.

Wat het sportieve aspect betreft: Slot verwacht een pittig potje tegen de nummer vier van België. ,,Het is een vechtmachine, die er alles aan doet om een tegengoal te vermijden. Er zit af en toe nog eens een Afrikaans tackeltje tussen….Wij verdedigen ook goed, want we hebben in onze zeven officiële duels nog geen goal tegen gekregen, maar wij doen dat door hoog druk te zetten, terwijl Antwerp meer inzakt.’’

Slot hoopt dat hij een beroep kan doen op Ron Vlaar en Stijn Wuytens. ,,Ze gaan zo weer allebei trainen en dan kijken we wat de reactie is”, zei hij. “Maar ik ben positief over ze.” Vlaar en Wuytens waren zondag nog te geblesseerd om met AZ tegen FC Groningen te spelen. ,,Maar ze hebben maandag al op het trainingsveld gestaan”, zei Slot. ,,Als ze kunnen starten dan kan Teun Koopmeiners weer op het middenveld spelen.”

Vermoedelijke opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Koopmeinders, Ouwejan; Stengs, Boadu, Idrissi.