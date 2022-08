Antwerp en Anderlecht boeken uitzeges in Europa, goals van Toivonen en Zahavi

Royal Antwerp FC won in Noorwegen met 1-3 van Lillestrøm SK. Radja Nainggolan maakte in de tweede helft de 1-2 en 1-3 voor de ploeg van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars, nadat Antwerp via de Portugese verdediger Dinis Almeida al na vijf minuten op voorsprong was gekomen. Vincent Janssen stond net als in de eerste twee Europese duels in de basis, maar werd na 65 minuten afgelost door de Zwitserse spits Michael Frey die in de eerste twee competitieduels in de basis stond. Toby Alderweireld bleef vanwege lichte klachten uit voorzorg achter in Antwerpen, Viktor Fischer viel een kwartier voor tijd nog wel in bij Antwerp. Antwerp neemt het bij winst over twee duels op tegen de Turkse club Istanbul Basaksehir of de IJslandse club Breidablik.