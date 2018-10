Antonio Valencia verontschuldigt zich voor liken ontslagoproep Mourinho

Volgens Engelse media zou Valencia amper praten met zijn trainer en ook Paul Pogba verkeert op voet van oorlog met Mourinho. Na afloop van het Champions Leagueduel met het Spaanse Valencia zou de Ecuadoraan een instagrampost met zijn foto leuk gevonden hebben, waar in de begeleidende tekst stond: 'Het is tijd voor Mourinho om te vertrekken.'



Valencia zei kort daarna dat hij de post geliket had zonder de tekst te lezen. ,,Dit is niet mijn mening en ik bied mijn verontschuldiging hier voor aan. Ik sta volledig achter de manager en mijn teamgenoten. We geven alles om de resultaten te verbeteren."