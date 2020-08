Antonio Conte bijft ‘gewoon’ bij Inter

Na de nederlaag in de finale om de Europa League in Keulen tegen Sevilla (3-2) maakte Conte een aangeslagen indruk. ,,Het is in alle aspecten een zwaar seizoen geweest. De beste beslissing voor Inter moet worden genomen. Er is geen wrevel, de standpunten lopen alleen uiteen.’’



Vandaag kwamen Conte en Zhang weer op één lijn, zo meldde Inter vanavond op zijn website. ,,De club en Conte hadden een constructief gesprek, met de focus op de continuïteit en strategie. Beide partijen hebben een basis gelegd om samen verder te werken aan het project van deze club.”