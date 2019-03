Antoinette de Jong heeft vrede met brons

Feyenoord verwacht snel nieuwe trainer: ‘Het ziet er goed uit’

23:22 Feyenoord verwacht snel een nieuwe hoofdtrainer te presenteren. Volgens algemeen directeur Jan de Jong bevinden de onderhandelingen met een opvolger voor Giovanni van Bronckhorst zich in een afrondende fase. ,,Wij zijn redelijk ver, maar het is alleen niet uitgelekt”, vertelde hij bij Studio Voetbal. ,,Maar geloof me, we zijn hard bezig en het ziet er goed uit.”