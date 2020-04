Antoinette de Jong en Chris Huizinga langer bij Jumbo-Visma

INEOS-ren­ner Carapaz over de hel in Ecuador: ‘Niemand voorbereid op dit monster’

16:42 Bijna nergens in de wereld is de situatie zo schrijnend als in Ecuador, het thuisland van Richard Carapaz. De wielrenner van INEOS keerde huiswaarts en zit er sindsdien middenin. ,,Het is hartverscheurend.’’