Antoine Griezmann: ster in Frankrijk, ongelukkig bij Barça

‘C’est au fond!’, twitterde Antoine Griezmann woensdagavond laat. Vrij vertaald: het is een feit. Die woorden werden gevolgd door #33, het aantal doelpunten dat de blonde aanvaller al maakte in het nationale elftal van Frankrijk. En dat is een aantal met veel waarde. Griezmann laat daarmee Zinedine Zidane achter zich op de topscorerslijst aller tijden voor Les Bleus.

De linksbenige aanvaller maakte zijn 33ste doelpunt voor Frankrijk in het met 1-2 gewonnen Nations League duel met Kroatië, een herhaling van de WK-finale, waarin Griezmann ook al scoorde. Het maakt hem één van de absolute boegbeelden uit de historie van het Franse voetbal.

Maar hoe groter Griezmann wordt in Frankrijk, hoe opvallender het is dat hij bij FC Barcelona niet uit de verf komt. De Catalaanse club kocht hem in juli 2019 voor 120 miljoen euro van Atlético Madrid, waar hij in 257 officiële wedstrijden 133 keer had gescoord. Maar in Barcelona heeft hij nog niet laten zien dat hij die enorme transfersom waard is. Met vijftien doelpunten in 51 officiële wedstrijden voor zijn huidige werkgever, komt hij niet in de buurt van het doelpuntengemiddelde dat hij in Madrid had.

Griezmann zelf gaf na afloop van de wedstrijd in Kroatië een verklaring voor het grote verschil tussen zijn prestaties voor de nationale ploeg en FC Barcelona. ,,Deze trainer weet op welke positie hij mij moet laten spelen”, zei hij tegen de Spaanse krant Marca. ,,Hij geeft mij vertrouwen en de kans om gebruik te maken van mijn teamgenoten.” Die opmerkingen werden in Spanje opgevat als een speldenprik aan Ronald Koeman.

Quote Ik weet dat hij niet gelukkig is bij Barcelona Didier Deschamps Want waar de Franse bondscoach Didier Deschamps Griezmann centraal op het middenveld, kort achter de spitsen Anthony Martial en Kylian Mbappé laat spelen, gebruikt Koeman hem bij Barcelona als rechtsbuiten. En daar voelt de Franse ster zich niet fijn. Want waar de woorden van Griezmann zelf nog voor vatbaar voor interpretatie waren, daar liet Deschamps vorige week minder aan de verbeelding over.

,,Ik weet dat hij niet gelukkig is bij Barcelona”, zei de Franse bondscoach Didier Deschamps tijdens de persconferentie voorafgaand aan de huidige interlandperiode. ,,Ik vind dat hij centraal op het veld moet spelen. Griezmann is een speler die veel de bal moet hebben en het middenveld moet kunnen helpen. Hij heeft niet de passeeractie die je nodig hebt als je aan de zijkant speelt.”

Bovendien lijkt het erop dat Griezmann het gevoel heeft dat Koeman hem had beloofd dat hij een rol centraal op het veld zou krijgen. De Franse sportkrant l’Équipe pakte eind augustus uit met een cover waarop de tekst ‘Antoine Griezmann au centre du jeu’ stond, met de Fransman lachend in het ‘blaugrana’ van Barcelona. De belofte van Koeman zou de reden zijn geweest waarom Griezmann in Catalonië wilde blijven.

Volledig scherm Antoine Griezmann in duel met Luka Modric. © AFP

Een beslissing waar hij nu alweer spijt van lijkt te hebben. Feit blijft echter dat de Fransman vorig seizoen ook niet zijn stempel drukte in de wedstrijden waarin hij wél een centrale rol kreeg. Het maakt de beslissing voor Koeman alleen maar moeilijker. Zeker aangezien Philippe Coutinho goed aan het seizoen is begonnen. De Braziliaan speelt als aanvallende middenvelder kort achter Messi, op de plek waar Griezmann graag wil staan, en scoorde in de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen één keer en gaf twee assists.

Maar het ongenoegen van Griezmann lijkt hem niet alleen te zitten in het eerste gedeelte van de verklaring die hij aan Marca gaf. De Franse sterspeler heeft misschien nog wel meer behoefte aan vertrouwen. Aan overtuiging die hij haalt uit een trainer die hem belangrijk maakt. De vraag is of daar bij FC Barcelona, met Lionel Messi nog steeds als de absolute vedette, ruimte voor is. Maar bij de nationale ploeg laat hij zien dat als hij die sleutelrol krijgt, hij dat vertrouwen uitbetaalt. C’est au fond.