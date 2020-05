Anti-coronavaccin en dubieuze watertheorie: kritiek op Djokovic neemt toe

Formule 1 mogelijk toch terug op Hockenheim

8:00 De Formule 1 keert dit jaar mogelijk toch terug op de Hockenheimring. De Grote Prijs van Duitsland was voor dit seizoen van de kalender verdwenen, omdat de organisatoren geen akkoord konden bereiken met de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1. Beide partijen zijn nu toch weer met elkaar in gesprek over een race op het historische circuit.