Ante Rebic ook tegen Torino beslissend voor AC Milan

video Van der Gaag na doelpunt tegen de ploeg van zijn vader: ‘Of ik er nog in kom vanavond? Ik hoop het wel’

23:03 De vraag is of de sloten in huize Van der Gaag niet verwisseld zijn na maandagavond. Met een treffer deed Jordan van der Gaag de ploeg van zijn vader, Jong Ajax, de das om. ,,Of ik er nog in kom? Ik hoop het wel”, grapte de doelpuntenmaker van NAC.