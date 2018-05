Angstaanvallen stonden doorbraak 'Nieuwe Messi' in de weg

De nasleep was zo niet nog erger. De voetbalbond wist van zijn angst, maar alleen toenmalig Barcelona-aanvoerder Carles Puyol bleef het talent steunen ('Ik ben er voor je, Bojan'). De volgende dag stond er in de krant: ‘Spanje roept Bojan op en Bojan zegt 'nee''. ,,Die kop doodde me, alsof het me niets kon schelen. Mensen beledigden me: ze weten het niet, ze denken gewoon dat ik niet wil spelen. Dat was moeilijk, maar op dat moment maakte het mij weinig uit wat mensen zeiden. Wat mij kwetste is dat de kop van het krantenartikel waarschijnlijk van de voetbalbond afkomstig was."



Waarom heeft Bojan het dan niet uitgelegd wat hem mankeerde? ,,Ik was bang. Ik was ziek. Ik was verpletterd. Ik wist niet wat ik aan het doen was. Ik herinner me dat ik een interview voor Barça TV deed, waarin stond dat ik vakantie nodig had. Ik wist dat dit niet het juiste was... maar op die leeftijd weet je het niet en de bom was toen al ontploft. We hebben net geprobeerd het vuur te blussen. Mensen worstelen om toe te geven dat dingen niet goed gaan en wat belangrijk is voor voetbal is dat alles goed gaat."