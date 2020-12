Angeliño: ‘We kunnen het Bayern nog erg lastig maken’

De Spanjaard, die in Nederland als huurling van Manchester City uitkwam voor NAC Breda en PSV is ervan overtuigd dat Leipzig de hegemonie van Bayern München kan doorbreken. Begin deze maand werd het in München 3-3 tussen beide titelkandidaten. ,,We kunnen het Bayern echt lastig maken. Ik had daar al meteen het gevoel: hier is iets te halen", vertelt Angeliño in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. ,,Als speler merk je dat snel. Bayern moest af en toe achter ons aanlopen", keek hij nog even terug.