Angeliño door Manchester City verhuurd aan RB Leipzig

PSV incasseerde in de zomer 12 miljoen euro voor de Galiciër, die in Manchester niet al te veel in actie kwam. De Britten hebben besloten om hem op de laatste dag van de winterse transferperiode te verhuren en RB Leipzig is de winnaar van de strijd om de verdediger. Angelino is al medisch gekeurd en ondertekent later vanavond zijn huurcontract.