Andy Murray knokt zich opnieuw voorbij Nikoloz Basilashvili

In de eerste set leek er geen vuiltje aan de lucht voor de voormalig nummer één van de wereld. Met drie breaks, waarvan de laatste zelfs op love, was de eerste set in amper twintig minuten binnen. Daarna ontspon zich op de baan een mooi gevecht.

Basilashvili, de nummer 23 van de wereldranglijst, reeg de winners aaneen (hij sloeg er in de hele partij maar liefst 69), maar moest uiteindelijk de zege laten aan de nog altijd grillig spelende Murray, die bij vlagen zijn klasse liet zien. Door blessureleed is Murray afgezakt naar de 122e plaats op de ATP-ranglijst, maar met zijn zege op Basilashvili laat hij wederom zien op de weg terug te zijn.

Het is de tweede keer in een week dat de Georgiër zijn meerdere moet erkennen in Murray. Afgelopen woensdag versloeg de drievoudig grandslamwinnaar hem al op het ATP-toernooi van Sydney. Ook daar was het verschil klein: De Schot won de partij in drie sets, waarvan de eerste twee in tiebreaks uitmondden.