Andy Murray gaat dubbelen met Serena Williams

Rijppaert staat komend seizoen voor de groep bij derdeklas­ser Bavel

19:37 Derdeklasser Bavel is er in geslaagd om een nieuwe trainer te vinden voor het komende seizoen. De dorpsclub kwam voor een flinke klus te staan toen Osman Erbas zijn contract liet ontbinden en tekende bij derdedivisionist Dongen, maar heeft in Coen Rijppaert een opvolger gevonden.