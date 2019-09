Andreescu belde Tonny de Jong over succes op jonge leeftijd: ‘Ze was heel beleefd’

,,Ik wist eerst niet wie ze was. Het is lastig om hier andere sporten dan football en ijshockey te volgen. Afgelopen zomer kwam ik erachter dat het meisje dat de Rogers Cup won, dezelfde Bianca was,” vertelt De Jong-Knoll. Tussen 1996 en 2002 won De Jong meerdere malen het NK allround. Daarnaast won ze tussen 1996 en 2002 meerdere malen goud op de langere afstanden bij de Nederlandse kampioenschappen. Haar bijnaam was Pocket Rocket vanwege haar hoge snelheid en geringe lengte.



De tennisster belde samen met haar moeder en vroeg De Jong en Knoll allerhande informatie. ,,Ze wilden weten of ze wel de juiste route kozen, of ze niet te veel deed op jonge leeftijd. Het werd ons duidelijk dat ze er alles aan wilde doen een zo lang mogelijke topsportcarrière te hebben. Ze waren heel beleefd en down to earth en zogen alles op als een spons. Die familie is echt topsport minded, heel mooi om te zien. Voor Canada is het geweldig om een eerste grand slam-kampioen te hebben. Wie weet hebben we een klein steentje bijgedragen.”