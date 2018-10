Anderson wint in Wenen en mag naar Finals

VIDEO Kwist snelste in Marathon Brabant in Et­ten-Leur, Jeroen van Damme wint halve marathon

15:45 Jeroen van Damme heeft de halve marathon bij de Marathon Brabant in Etten-Leur op zijn naam geschreven. De 46-jarige Roosendaler kwam binnen in 1:12:16. De hele marathon was een prooi voor Patrick Kwist, terwijl Tim van den Broeke de 10 kilometer won.