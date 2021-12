Anderson verslaat Cross in spannende strijd der oud-wereldkampioenen: ‘Weer als vanouds’

Gary Anderson mag zichzelf voor de negende keer kwartfinalist noemen op het WK darts bij de PDC. De wereldkampioen van 2015 en 2016 rekende vanavond na zeven sets af met Rob Cross, de winnaar van 2018: 4-3. ,,Dit was mijn beste spel in lange tijd.”

Beide wereldkampioenen hadden in de derde ronde zware partijen achter de rug. Gary Anderson had een comeback en wat hulp van zijn tegenstander Ian White nodig om de achtste finales te bereiken, terwijl Rob Cross een dag eerder met een 170-finish Daryl Gurney naar de uitgang verwees. In de tweede ronde had de Engelsman al een einde gemaakt aan het WK van Raymond van Barneveld.

Het was Cross die vanavond de betere start kende in Londen. Hij forceerde al snel een break en kakte vervolgens even in, maar was op tijd weer bij de les om er in de beslissende vijfde leg alsnog 1-0 in sets van te maken.

Het momentum begon echter al gauw naar Anderson te verschuiven. Hij ging steeds beter gooien, waar het gemiddelde van Voltage onder de 90 bleef steken. Toen The Flying Scotsman vervolgens ook nog met een paar fenomenale finishes kwam, liep de Schot weg. Het absolute hoogtepunt was een 170-finish in de derde set, gevolgd door checkouts van 102 en 116 in de vierde: 3-1.

Maar Cross wilde nog van geen wijken weten. Toen Anderson de deur met een aantal missertjes in de vijfde set weer op een kier zette, sloeg de Engelsman toe. Cross gooide 144 uit om terug te komen tot 3-2. Toen de Schot op een 2-0 voorsprong kwam in de zesde set leek het net zich rond Voltage te sluiten, maar niets bleek minder waar. De Engelsman won de volgende drie legs, onder meer omdat Anderson bij een 2-2 stand verkeerd rekende en zich vanaf 129 ‘doodgooide’.

Er moest voor beide mannen opnieuw een beslissende zevende set aan te pas komen. Daarin maakte Anderson uiteindelijk dan toch het verschil. Bij zijn vijfde matchdart was het raak. The Flying Scotsman mag na de jaarwisseling terugkomen voor een kwartfinale tegen Luke Humphries.

,,Dit was mijn beste spel in lange tijd", blikte tweevoudig wereldkampioen Anderson bij RTL 7 terug. ,,Maar ik maakte er echt een zooitje van op een gegeven moment. Ik miste ineens zoveel pijlen en toen misrekende ik me ook nog. Ik dacht dat ik op 139 stond", aldus Anderson, die voor deze partij maar weer eens ander materiaal uit de kast had gehaald. ,,Ik ging terug naar mijn oude darts en het liep weer als vanouds. Ik heb mijn les geleerd: verander je materiaal niet. Als ik in de volgende partij weer zo speel, kan Luke zijn borst nat maken.”

