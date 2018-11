Anderson start ATP Finals met winst op Thiem

De 32-jarige Anderson doet voor het eerst mee op het eindejaarstoernooi tussen de beste acht tennissers van het jaar. Thiem is er voor het derde jaar op rij bij. Tegen het Zuid-Afrikaanse servicekanon kreeg de 25-jarige Oostenrijker weinig kansen. Anderson benutte één breakpoint in de eerste set. Dat was voldoende voor de setwinst. In de tweede set viel de beslissing in een spannende tiebreak. Daarin was Anderson net iets sterker: 12-10.