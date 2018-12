Anderson helpt West Ham United aan zege in Southampton

Southampton en West Ham United waren de enige twee van de 92 profclubs in Engeland die gisteren niet in actie kwamen op Boxing Day, maar maakten er vanavond nog een mooie wedstrijd van in St Mary’s Stadium in Southampton. De thuisploeg had de eerste twee wedstrijden onder de nieuwe coach Ralph Hasenhüttl gewonnen (3-2 tegen Arsenal en 1-3 bij Huddersfield Town) en kwam vanavond na 50 minuten spelen ook weer op voorsprong door een goal van vleugelaanvaller Nathan Redmond.

Lang konden The Saints daar echter niet van genieten, want negen minuten later stond het al 1-2 voor de bezoekers uit Londen. Het was de Braziliaanse spelmaker Felipe Anderson (25) die binnen zes minuten beide goals voor zijn rekening nam voor The Hammers. Anderson, die afgelopen zomer voor 38 miljoen euro overkwam van Lazio, staat nu al op tien goals na negentien competitieduels in de Premier League.