Anderlecht ziet ook Verschaeren met corona afhaken

zondag hoofdklasse b Drie penalty's helpen Baronie langs negental TOGB, Halsteren blameert zich in Zuid-Lim­burg

18:20 Baronie beleefde een bijzonder middag in Berkel en Rodenrijs. Op bezoek bij promovendus TOGB kreeg het maar liefst drie keer de kans vanaf de penaltystip. Tegen het negental won het maar liefst 0-4 waardoor het medekoploper is geworden. Halsteren, dat aan kop ging in de hoofdklasse, ging met 2-1 onderuit in de verste uitwedstrijd van het seizoen: 2-1. Moerse Boys springt naar de tiende plaats na de 3-5-zege in Nuenen.