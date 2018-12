Anderlecht wint ook niet van degradatiekandidaat

Na een kwartier keek Anderlecht al tegen een achterstand van 2-0 aan. In de 77ste minuut kwam Anderlecht via een kopbal van Landry Dimata nog terug tot 2-1, maar een paar minuten later bepaalde Mbaye Leye met zijn tweede treffer van de avond de eindstand.



Anderlecht heeft de laatste zeven duels niet weten te winnen. Racing Genk, de koploper van de Belgische competitie, kan zondag het gat met Anderlecht vergroten tot veertien punten.