Anderlecht wint en loopt in op Charleroi

Koelizjnikov troeft Verbij en Nuis af in Calgary

21:02 Pavel Koelizjnikov heeft in Calgary de wereldbekerwedstrijd over 1000 meter op zijn naam geschreven. De Rus zegevierde in 1.06,88, en was daarmee net wat sneller dan de Nederlanders Kai Verbij (1.06,93) en Kjeld Nuis (1.06,96).