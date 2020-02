Anderlecht wil PSV minder betalen voor Luckassen

Opgeleefde NAC-back Schouten: 'Jullie ontdekken nu wat ik in mijn mars heb'

12:00 De dag na de nacht ervoor droomt Robin Schouten hardop over bekersucces. ,,Toen we PSV lootten, was heel het schema bekend. We maakten er grapjes over: PSV, AZ, dan Feyenoord en daarna Ajax. We zijn aardig op weg."