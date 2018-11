‘Anderlecht trekt aan PSV-commissaris Frank Arnesen’

Arnesen, voormalig speler van Ajax en PSV en onder meer ook oud-technisch directeur in Eindhoven, moet de rechterhand van de nieuwe sportieve baas Michael Verschueren worden. Op dit moment is Arnesen onder meer lid van de Raad van Commissarisen van PSV. Het is onduidelijk of hij die job kan blijven voortzetten.



Met zijn ervaring én netwerk - Arnesen werkte ook lange tijd in Duitsland (HSV) en Engeland (Tottenham Hotspur en Chelsea) - moet de Deen sturing gaan geven aan het transferbeleid.



De Zweed Zetterberg krijgt een functie tussen spelersgroep en technische staf aangeboden. Met de komst van de voormalige coryfeeën hoopt Anderlecht de sportieve terugval een halt toe te roepen. Arnesen (1983-1985) en Zetterberg (1989-2000) speelden geruime tijd voor de club uit Brussel.