Anderlecht naar negende plaats na gelijkspel bij Royal Antwerp

Van Gerwen staat opnieuw geen set af en gaat fluitend naar kwartfina­le WK

23:24 Michael van Gerwen heeft in de vierde ronde van het WK darts kinderlijk eenvoudig afgerekend met Stephen Bunting. De 30-jarige Nederlander won in krap drie kwartier met 4-0 en krijgt zondag in de kwartfinale te maken met de winnaar van het duel van zaterdag tussen Steve Beaton en Darius Labanauskas.