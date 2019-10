Anderlecht loopt zege toch nog mis in spektakelstuk tegen Gent

Met een gemiddelde leeftijd van 21,3 jaar leverde Anderlecht één van haar jongste elftallen uit haar geschiedenis. Michel Vlap stond weer eens in de basis. Hij verving de geblesseerde Adrien Trebel bij het gehavende Anderlecht dat onder anderen ook Vincent Kompany, Samir Nasri en Phillipe Sandler moest missen.



De bezoekers eisten in de openingsfase het balbezit op, maar de Belgische recordkampioen sloeg als eerste toe. Yari Verschaeren tikte bij de tweede paal de openingstreffer binnen voor Anderlecht. Het bleek de opmaat voor een doelpuntrijke pot. Gent-spits Laurent Depoitre tekende voor de gelijkmaker. De Engelsman Kemar Roofe maakte na rust het tweede en derde doelpunt voor Anderlecht, waarvan eentje uit een strafschop. Het duel leek daarmee gespeeld, maar Gent kwam door een benutte penalty van Roman Jaremtsjoek in de 84ste minuut nog terug. Diep in blessuretijd kopte Igor Plastoen de 3-3 binnen.



Net als Vlap had ook Derrick Luckassen een basisplaats bij Anderlecht. De Belgische topclub kende een dramatische start van het seizoen, maar krabbelt langzaam op. Anderlecht is nu vijf competitieduels ongeslagen en neemt de twaalfde plaats in. Gent blijft de nummer vier op de ranglijst.