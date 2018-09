Anderlecht lijdt weer puntenverlies tegen tien man

Video Rico Verhoeven over nieuwe wereldti­tel in Johan Cruijff Arena: 'Deze hoort in mijn top drie'

12:11 Rico Verhoeven blijft nog wel even de koning van het kickboksen, na zijn eenvoudige overwinning op Guto Inocente in de Johan Cruijff Arena. ,,Een uitverkochte Johan Cruijff Arena, al die juichende mensen. Dit gevecht komt zeker in mijn top drie."