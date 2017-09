Anderlecht knokt zich in laatste minuut langs Lokeren

Anderlecht had in de voorgaande vijf competitiewedstrijden pas één keer gewonnen en leek tegen Lokeren voor de derde keer genoegen te moeten nemen met een gelijkspel. De Nigeriaanse spits Henry Onyekuru bracht de ploeg van de Zwitserse trainer René Weiler al in de derde minuut op voorsprong. Amper drie minuten later trok Marko Miric de stand weer gelijk. Ari Skúlason zette Lokeren voor rust zelfs op 1-2.