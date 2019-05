Anderlecht grijpt naast ticket voor Europees voetbal

Galatasa­ray met bankzitter Bayram voor 22ste keer kampioen na zege op concurrent Basaksehir

21:13 Galatasaray heeft de titel in de Turkse competitie geprolongeerd. De club van Bredanaar Ömer Bayram, die de hele wedstrijd op de bank bleef, won de topper van nummer twee Istanbul Basaksehir met 2-1 en heeft met nog één speelronde te gaan drie punten voorsprong. Bij gelijke stand telt in Turkije het onderling resultaat en dat is in het voordeel van Galatasaray.