Anderlecht eert Rensenbrink voor duel met Moeskroen

Kuipers over strafschop­si­tu­a­tie Dest: ‘Geen duidelijke fout’

19:46 Controversieel moment in de kraker tussen Ajax en PSV (1-0) was een vermeende overtreding van Olivier Boscagli op Sergiño Dest in de tweede helft. Scheidsrechter Bjorn Kuipers wees een strafschop resoluut van de hand.