Anderlecht buigt achterstand tegen Charleroi om in zege

Estafette­vrou­wen sprinten naar zilver op 4x100 meter

21:34 De Nederlandse sprintvrouwen hebben op de EK atletiek in Berlijn de zilveren medaille veroverd op de 4x100 meter estafette. Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney spurtten met vloeiende wissels naar de tweede plaats in de finale in een tijd van 42,15.