Anderlecht-aanvaller door het lint nadat hij wordt uitgelachen om ‘panna’

4B, 4C, 4D Smerdiek laat koploper Kruiningen bibberen, The Gunners maakt pas op de plaats en Internos scoort er weer op los

Smerdiek was gistermiddag in 4B dicht bij een stunt op het veld van het ongenaakbare Kruiningen, maar verloor uiteindelijk met 3-2. In 4C pakten FC Bergen en Lepelstraatse Boys het eerste punt in het onderlinge duel, 1-1. Daarnaast won Internos weer eens met een monsterscore en verloor The Gunners. Bekijk hier de uitslagen in 4B, 4C en 4D

20 november