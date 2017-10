Ancelotti na ontslag: 'Voel me erg goed'

Carlo Ancelotti is daags na zijn ontslag bij Bayern München alweer aan het coachen. De Italiaan is in Israël om een bijdrage te leveren aan een sportproject om kinderen met verschillende culturele en etnische achtergronden te verenigen. Op de vraag hoe hij zich voelt na het ontslag, antwoordde Ancelotti met 'erg goed.'